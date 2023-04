Terremoto in Italia: la notizia è appena arrivata (Di giovedì 13 aprile 2023) Social. . In geofisica, il Terremoto, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. La terra questa mattina 13 Aprile 2023 è tornata a tremare anche in Italia. Tantissima paura per gli abitanti del luogo, i quali dopo aver avvertito le scosse si sono preoccupati moltissimo. Vediamo nel dettaglio dov’è avvenuto e il numero di magnitudo.



Leggi anche: Terremoto a Pasquetta, scossa nella mattinata di oggi Leggi anche: Terrore all’alba, nuova scossa di Terremoto in Italia: scoppia il panico tra i residenti Leggi anche: Doppia scossa di Terremoto in Italia: è successo poco fa Leggi anche: Terremoto in ... Leggi su tvzap (Di giovedì 13 aprile 2023) Social. . In geofisica, il, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. La terra questa mattina 13 Aprile 2023 è tornata a tremare anche in. Tantissima paura per gli abitanti del luogo, i quali dopo aver avvertito le scosse si sono preoccupati moltissimo. Vediamo nel dettaglio dov’è avvenuto e il numero di magnitudo.Leggi anche:a Pasquetta, scossa nella mattinata di oggi Leggi anche: Terrore all’alba, nuova scossa diin: scoppia il panico tra i residenti Leggi anche: Doppia scossa diin: è successo poco fa Leggi anche:in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #pernondimenticare #6aprile 2009 ore 3,32 a L’Aquila e nei comuni vicini gli abitanti furono colti da una violenta… - matteosalvinimi : Il #6aprile di 14 anni fa un tragico terremoto colpiva L’Aquila e l’Abruzzo, scuotendo l’Italia intera. Teniamo viv… - FratellidItalia : ?? In ricordo di chi ha perso la vita nel terremoto dell'Aquila nel 2009. Gli anni trascorsi non hanno cancellato il… - nell_monel : RT @GioChirilly: Sono 6 anni che un #terremoto ha distrutto il centro Italia, cinque inverni sotto la neve e gelo dentro casette di legno f… - RegoliClaudia : RT @crocerossa: ??All'evento presente il Capo @DPCgov, Fabrizio Curcio, il Commissario per la Ricostruzione post terremoto del Centro Italia… -