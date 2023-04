Terre rare, cosa sono, a cosa servono e dove si trovano in Italia (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo il responsabile delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso, l’Italia è in anticipo rispetto ad altre nazioni riguardo all’estrazione di Terre rare. Questa spinta è stata incentivata dalla decisione dell’Unione Europea di proibire la produzione di nuovi propulsori endotermici entro il 2035, favorendo così le auto elettriche. Nonostante manchi un sostegno finanziario pubblico internamente e ai confini nazionali, il governo Italiano ha intrapreso la gara per le Terre rare. Tutti i dati sui depositi Italiani sono ancora in attesa di essere aggiornati e gestiti dai privati. Il titolare del dicastero che prima era responsabile dello sviluppo economico ha sottolineato che il governo ha capito il rischio di dipendere dalle fonti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo il responsabile delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso, l’è in anticipo rispetto ad altre nazioni riguardo all’estrazione di. Questa spinta è stata incentivata dalla decisione dell’Unione Europea di proibire la produzione di nuovi propulsori endotermici entro il 2035, favorendo così le auto elettriche. Nonostante manchi un sostegno finanziario pubblico internamente e ai confini nazionali, il governono ha intrapreso la gara per le. Tutti i dati sui depositiniancora in attesa di essere aggiornati e gestiti dai privati. Il titolare del dicastero che prima era responsabile dello sviluppo economico ha sottolineato che il governo ha capito il rischio di dipendere dalle fonti ...

