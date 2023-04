Terra amara, anticipazioni: il folle piano di Behice (Di giovedì 13 aprile 2023) Behice Hekimo?lu animerà i prossimi episodi di Terra amara, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Canale 5. La terribile zia di Müjgan, infatti, commetterà un gesto clamoroso ai danni di Zuleyha Altun solo per permettere finalmente alla dottoressa di salvare il suo matrimonio con Yilmaz Akkaya. Tutto partirà quando Zuleyha, in carcere per il tentato omicidio di Demir Yaman, avrà un malore e verrà portata in ospedale. La donna verrà sottoposta a degli esami clinici dai quali emergerà che è stata avvelenata. Tutti penseranno che il responsabile dell'avvelenamento della Altun sia Demir, soprattutto dopo le voci sparse da Hatip, il quale dirà a tutti gli abitanti di Cukurova che sicuramente Yaman aveva interesse ad uccidere sua moglie per vendetta. A quel punto, il figlio di Hunkar dovrà affrontare un ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 aprile 2023)Hekimo?lu animerà i prossimi episodi di, come rivelano ledella soap opera di Canale 5. La terribile zia di Müjgan, infatti, commetterà un gesto clamoroso ai danni di Zuleyha Altun solo per permettere finalmente alla dottoressa di salvare il suo matrimonio con Yilmaz Akkaya. Tutto partirà quando Zuleyha, in carcere per il tentato omicidio di Demir Yaman, avrà un malore e verrà portata in ospedale. La donna verrà sottoposta a degli esami clinici dai quali emergerà che è stata avvelenata. Tutti penseranno che il responsabile dell'avvelenamento della Altun sia Demir, soprattutto dopo le voci sparse da Hatip, il quale dirà a tutti gli abitanti di Cukurova che sicuramente Yaman aveva interesse ad uccidere sua moglie per vendetta. A quel punto, il figlio di Hunkar dovrà affrontare un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anomvlia_ : non mi capacito di come sia stato possibile affezionarmi ad una soap opera turca come terra amara, ma eccoci qua a piangere per gli hunkeli - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz accusato di… - POPCORNTVit : Terra Amara, le anticipazioni del 14 aprile: l'indignazione di Yilmaz - IDIC_1981 : L’ansia che mette la sigla di Terra Amara?! - sonobellecose : @Daniela_Ferolla In questa foto sembri Gulten di Terra Amara. Figo ! -