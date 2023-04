Terminato l’incontro al Viminale tra De Laurentiis e Piantedosi | novità su festa scudetto e tifo al Maradona

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione alche ha visto presente il Ministro degli Interni Matteo, il presidente del Napoli Aurelio De, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i vertici delle forze di polizia, il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano. Un incontro voluto fortemente da Dee Manfredi per discutere delle modalità in vista dellae della questioneviolento. De, Manfredi, Palomba e Giuliano La riunione è terminata non molto tempo fa e ci sono parecchie, soprattutto per quanto riguarda le due feste, ovvero quella spontanea quando arriverà la matematica e quella dopo il 4 giugno al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reggiadicaserta : ?????? Appena terminato l'incontro #DialoghiconlaReggia. Scegli tu di cosa parlare nel prossimo appuntamento! Vogliamo… - loredan28293976 : RT @BerterameSimona: Dopo otto ore è terminato l’incontro tra Pietro Orlandi e il promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi. “Final… - euromanit : @MaurizioAlba @Moonlightshad1 Il fratello ha però detto che l'incontro era terminato da poco, quindi non poteva essere in studio prima. - AnnaLizzy68 : RT @fanpage: È terminato dopo otto ore l’incontro tra il procuratore vaticano Alessandro Diddi e Pietro Orlandi - _mo_rena_ : RT @fanpage: È terminato dopo otto ore l’incontro tra il procuratore vaticano Alessandro Diddi e Pietro Orlandi -

ne abbiamo parlato in questo articolo),il periodo del ...e la realizzazione della pianificazione zonale garantendo'...ad un modello di servizio che si caratterizza come luogo d'e ...Sappiamo che il mondo dello Spazio sta cambiando velocemente con'arrivo delle società private che stanno investendo moltissimi ...Borisov ha dichiarato "oggi al miocon il ...Cosa fare in caso diCerto, stare faccia a faccia con un ... ma se questo dovesse accadere'importante è mantenere la calma,... per poi andare via una volta. In caso di incontri ...