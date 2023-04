Teorema di Pitagora, dopo secoli si è scoperta finalmente la verità (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Per 2000 anni, dimostrare il Teorema di Pitagora utilizzando la trigonometria è sembrato un’impresa impossibile per professori, scienziati e matematici. Tuttavia, recentemente, due studenti delle superiori sembrano aver raggiunto il risultato tanto ambito. Teorema di Pitagora: la scoperta di Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson, della St. Mary’s Academy di New Orleans, hanno presentato le loro scoperte il 18 marzo al Spring Southeastern Sectional Meeting dell’American Mathematical Society (AMS). Si pensava che l’uso della trigonometria per dimostrare il Teorema di Pitagora fosse un fallimento logico noto come “ragionamento circolare“. Tuttavia, Johnson e Jackson sostengono di aver dimostrato il Teorema senza ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Per 2000 anni, dimostrare ildiutilizzando la trigonometria è sembrato un’impresa impossibile per professori, scienziati e matematici. Tuttavia, recentemente, due studenti delle superiori sembrano aver raggiunto il risultato tanto ambito.di: ladi Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson, della St. Mary’s Academy di New Orleans, hanno presentato le loro scoperte il 18 marzo al Spring Southeastern Sectional Meeting dell’American Mathematical Society (AMS). Si pensava che l’uso della trigonometria per dimostrare ildifosse un fallimento logico noto come “ragionamento circolare“. Tuttavia, Johnson e Jackson sostengono di aver dimostrato ilsenza ...

