Tentano di incendiare un locale Arrestati

(Di giovedì 13 aprile 2023) Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa, in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, hanno arrestato due ventenni extracomunitari, domiciliati nella provincia jonica, presunti responsabili del reato di tentata estorsione ai danni di un commerciante del posto. In particolare, i due giovani in più occasioni avrebbero preteso, sotto minaccia, dal titolare di un esercizio pubblico, la somma di 2.500,00 euro, quale compenso “straordinario”, derivante da un breve rapporto lavorativo risalente alla scorsa estate. Ma i due non si sarebbero fermati alle sole minacce, infatti, l’altra notte, la vittima, transitando presso un altrocommerciale di sua proprietà, ubicato in Castellaneta Marina, aperto solo durante la stagione estiva, ha notato i due giovani intenti a cospargere ...