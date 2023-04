Tennis, tutti gli infortuni di Matteo Berrettini nel 2022-2023: mai più di 4 mesi senza problemi fisici (Di giovedì 13 aprile 2023) “Non so da dove cominciare. Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere. Questa volta è difficile. Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci ad una risonanza magnetica. Ho uno strappo di secondo grado al mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”. Con queste parole Matteo Berrettini ha informato tutti dell’ennesimo infortunio che lo riguarda. Dopo la vittoria in rimonta, di grande orgoglio e determinazione nel secondo turno ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) “Non so da dove cominciare. Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere. Questa volta è difficile. Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci ad una risonanza magnetica. Ho uno strappo di secondo grado al mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”. Con queste paroleha informatodell’ennesimoo che lo riguarda. Dopo la vittoria in rimonta, di grande orgoglio e determinazione nel secondo turno ...

