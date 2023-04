Tennis | Torneo Montecarlo Berrettini si ritira ' Momento difficile'

(Di giovedì 13 aprile 2023) L'azzurro costretto a fermarsi per una lesione di secondo grado agli addominali obliqui(MONACO) - Matteoha annunciato il ritiro del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters ...

Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano lo ha annunciato su Instagram.

Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano lo ha annunciato su ...L'azzurro costretto a fermarsi per una lesione di secondo grado agli addominali obliqui MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro del "Rolex Monte-Carlo Masters", ...