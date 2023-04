Tennis, caso Peng Shuai: Wta annuncia il ritorno dei tornei in Cina (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella giornata odierna la Wta ha comunicato che il circuito tornerà a svolgere tornei in Cina nel corso di questa stagione, nonostante due delle sue richieste principali non sono mai state soddisfatte, ovvero la possibilità di incontrare l’ex giocatrice Peng Shuai e la realizzazione di un’indagine trasparente sulle sue accuse di violenza sessuale contro un funzionario del governo di alto rango. La Wta, dopo aver ritirato i propri eventi nel Paese asiatico nel dicembre 2021, sostenendo di non tornare fin quando qualcuno del tour non avesse incontrato Peng e fino a quando le sue accuse non fossero state adeguatamente indagate, ha scelto di fare retromarcia. La Cina, dunque, tornerà a far parte del Wta tour. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella giornata odierna la Wta ha comunicato che il circuito tornerà a svolgereinnel corso di questa stagione, nonostante due delle sue richieste principali non sono mai state soddisfatte, ovvero la possibilità di incontrare l’ex giocatricee la realizzazione di un’indagine trasparente sulle sue accuse di violenza sessuale contro un funzionario del governo di alto rango. La Wta, dopo aver ritirato i propri eventi nel Paese asiatico nel dicembre 2021, sostenendo di non tornare fin quando qualcuno del tour non avesse incontratoe fino a quando le sue accuse non fossero state adeguatamente indagate, ha scelto di fare retromarcia. La, dunque, tornerà a far parte del Wta tour. SportFace.

