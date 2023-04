Tennis: Atp Montecarlo, ottavo di finale Djokovic-Musetti interrotto per pioggia al 3° set (Di giovedì 13 aprile 2023) Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) - Il match degli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro) tra il numero uno del mondo Novak Djokovic e l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 21 del ranking Atp, è stato interrotto per uno scroscio di pioggia sul punteggio di 6-4, 5-7, 1-1 40-30 in favore del serbo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. -(Adnkronos) - Il match degli ottavi didel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro) tra il numero uno del mondo Novake l'azzurro Lorenzo, numero 21 del ranking Atp, è statoper uno scroscio disul punteggio di 6-4, 5-7, 1-1 40-30 in favore del serbo.

