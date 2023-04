Temptation Island, quarto figlio in arrivo per un’ex coppia (Di giovedì 13 aprile 2023) Mentre il pubblico aspetta con ansia la nuova edizione di Temptation Island, questa notizia ha entusiasmato i fan della coppia, che hanno fatto loro gli auguri per l’arrivo del nuovo bebè. Alessandra De Angelis ed Emanuele D’avanzo hanno partecipato alla seconda edizione del programma, nel 2015, e da allora sono diventati una delle coppie più amate dagli spettatori. La notizia della loro gravidanza è stata accolta con grande gioia e affetto dai fan, che non vedono l’ora di conoscere il nome e il sesso del nuovo arrivato nella famiglia D’Avanzo-De Angelis. Temptation Island, l’annuncio sui social Nel video condiviso da De Angelis, si può vedere la madre dei suoi figli ricevere delle margherite da parte dei tre bambini, in un momento molto dolce di unione familiare. Il post ha ricevuto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023) Mentre il pubblico aspetta con ansia la nuova edizione di, questa notizia ha entusiasmato i fan della, che hanno fatto loro gli auguri per l’del nuovo bebè. Alessandra De Angelis ed Emanuele D’avanzo hanno partecipato alla seconda edizione del programma, nel 2015, e da allora sono diventati una delle coppie più amate dagli spettatori. La notizia della loro gravidanza è stata accolta con grande gioia e affetto dai fan, che non vedono l’ora di conoscere il nome e il sesso del nuovo arrivato nella famiglia D’Avanzo-De Angelis., l’annuncio sui social Nel video condiviso da De Angelis, si può vedere la madre dei suoi figli ricevere delle margherite da parte dei tre bambini, in un momento molto dolce di unione familiare. Il post ha ricevuto ...

