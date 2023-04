(Di giovedì 13 aprile 2023)ai rincari di massa dellalegati all’inflazione. Dopo mesi di sollecitazioni da parte delle associazioni dei consumatori, l’ha deliberato il blocco deglilegati all’inflazione decisi dai gestori telefonici dopo la reintroduzione della fatturazione mensile.che sarebbero arrivati in automatico per cellulare e Internet a casa a partire dal 2024, di pari passo con l’inflazione., cosa cambia Con la delibera dell’Autorità garante delle comunicazioni, cambiano lein materia di contratti tra operatori telefonici e utenti finali. In particolare, viene sancito loai rincari di massa delle tariffe telefoniche in base all’inflazione, che gli operatori telefonici stavano cominciando a prospettare a tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 29luglio71 : RT @stallicubi: Comitato Stop 5G: nuove evidenze scientifiche sulla pericolosità delle antenne di telefonia - moneypuntoit : L’Agcom fissa dei paletti per evitare l’aumento delle tariffe telefoniche indicizzate all’inflazione: i rincari ci… - infoiteconomia : Telefonia, stop ai rincari di massa legati all'inflazione - rep_economia : Telefonia, stop ai rincari di massa legati all'inflazione. L'Agcom li limita ai nuovi contratti… - repubblica : Telefonia, stop ai rincari di massa legati all'inflazione. L'Agcom li limita ai nuovi contratti [di Alessandro Long… -

...revisione del Regolamento sui contratti tra operatori e utenti finali di servizi di TLC (...alle fatture dopo il recesso 3 Aprile 2023 Le nuove direttive riguardano per prima cosa gli ...... visto che altri operatori dellaavrebbero seguito Tim e WindTre coi rincari di massa legati all'inflazione, è arrivato il parziale alt dell'Agcom. LOPARZIALE DELL'AUTORITA' ...leggi anche Telefonare senza linea con lo smartphone, arriva la novità in Italia: ecco come funziona, le limitazioni ai rincari Le compagnie telefoniche hanno annunciato rincari automatici ...

Telefonia, stop agli aumenti automatici: le nuove regole Agcom QuiFinanza

