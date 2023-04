Taranto, museo archeologico: cinquemila visitatori in dieci giorni "Orfeo e le Sirene" e gli altri capolavori (Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal museo archeologico nazionale di Taranto: Il museo archeologico Nazionale di Taranto – MArTA festeggia un altro piccolo record: 5mila visitatori in soli dieci giorni, dal primo al dieci aprile. Una serie di circostanze consentono al museo tarantino di segnare un altro importante primato che dimostra come la proposta culturale, se sistemica e organizzata, può contribuire a fare economia. La prima domenica di aprile con l’ingresso gratuito, l’arrivo del gruppo scultoreo di Orfeo e le Sirene, la formula delle aperture straordinarie fino alla mezzanotte e fino alle 23.00 nelle giornate del Giovedì e Venerdì santo tarantino, hanno ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalnazionale di: IlNazionale di– MArTA festeggia un altro piccolo record: 5milain soli, dal primo alaprile. Una serie di circostanze consentono altarantino di segnare un altro importante primato che dimostra come la proposta culturale, se sistemica e organizzata, può contribuire a fare economia. La prima domenica di aprile con l’ingresso gratuito, l’arrivo del gruppo scultoreo die le, la formula delle aperture straordinarie fino alla mezzanotte e fino alle 23.00 nelle giornate del Giovedì e Venerdì santo tarantino, hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiC_Italia : Oggi, #5aprile, alle 12, al @museo_marta di #Taranto, sarà presentato il gruppo scultoreo “Orfeo e le Sirene”, rien… - g_sangiuliano : Dalle ore 12.00 in diretta dal @museo_marta di #Taranto, per la presentazione del gruppo scultoreo “Orfeo e le Sire… - NoiNotizie : #Taranto, museo archeologico: cinquemila visitatori in dieci giorni - AnnaxLGxTS : RT @ArcheoLogica: #13aprile #worldkissday #giornatainternazionaledelbacio #bacio #kiss Un bacio lungo millenni, quello rappresentato in qu… - UgoBaroni : RT @ArcheoLogica: #13aprile #worldkissday #giornatainternazionaledelbacio #bacio #kiss Un bacio lungo millenni, quello rappresentato in qu… -

5mila visitatori al MArTA ... avevamo registrato prenotazioni di interi gruppi provenienti anche da fuori regione e che hanno scelto Taranto e il suo museo per trascorrere una Pasqua all'insegna della cultura. Cresce dunque l'... 37° Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia, i vincitori. ...la sezione Ricerca il premio andrà a Cecilia Perri per la sua attività di vice direttrice del Museo ... Per la sezione Poesia il riconoscimento è stato attribuito a Rosaria Scialpi (Taranto) per il ... In nuovo auditorium Mann 'Mazel Tov', inedito testo teatrale ... una delle nuove parti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli da poco ristrutturate nel ... due biografie e diversi racconti oltre ad essere stato curatore dell'autobiografia di Nino Taranto. L'... ... avevamo registrato prenotazioni di interi gruppi provenienti anche da fuori regione e che hanno sceltoe il suoper trascorrere una Pasqua all'insegna della cultura. Cresce dunque l'......la sezione Ricerca il premio andrà a Cecilia Perri per la sua attività di vice direttrice del... Per la sezione Poesia il riconoscimento è stato attribuito a Rosaria Scialpi () per il ...... una delle nuove parti delArcheologico Nazionale di Napoli da poco ristrutturate nel ... due biografie e diversi racconti oltre ad essere stato curatore dell'autobiografia di Nino. L'... Record di 5mila presenze al MArTA di Taranto Agenparl La Polizia vicina ad un territorio che vuole crescere È stato il questore di Taranto Massimo Gambino a presiedere ... come proprio nei giorni scorsi sia stato riconsegnato alla città ed al suo splendido Museo il trittico “Orfeo e le Sirene”: un ... Orfeo e le Sirene tornano a casa, dagli USA al MArTA di Taranto Il gruppo scultoreo Orfeo e le Sirene, torna in patria, al museo MArTA di Taranto, dopo il furto e la vendita al Paul Getty Museum di Malibù ... È stato il questore di Taranto Massimo Gambino a presiedere ... come proprio nei giorni scorsi sia stato riconsegnato alla città ed al suo splendido Museo il trittico “Orfeo e le Sirene”: un ...Il gruppo scultoreo Orfeo e le Sirene, torna in patria, al museo MArTA di Taranto, dopo il furto e la vendita al Paul Getty Museum di Malibù ...