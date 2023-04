Taranto: incendio in casa, morto 56enne Nella notte (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo di 56 anni è morto nell’incendio della sua casa. L’appartamento si trova al piano terra di un palazzo di sei piani. Si ipotizza, tra le possibili cause, che una cicca di sigaretta non spenta abbia incendiato una coperta e da lì le fiamme nell’abitazione. L'articolo Taranto: incendio in casa, morto 56enne <small class="subtitle">Nella notte</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo di 56 anni ènell’della sua. L’appartamento si trova al piano terra di un palazzo di sei piani. Si ipotizza, tra le possibili cause, che una cicca di sigaretta non spenta abbia incendiato una coperta e da lì le fiamme nell’abitazione. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : #Taranto: incendio in casa, morto 56enne - NotizieVirgilio : ?? Muore tra le fiamme in casa sua: incendio nato da una sigaretta - AnsaPuglia : Incendio in casa, 56enne muore a Taranto. Forse fiamme provocate da sigaretta lasciata accesa sul letto #ANSA - ledicoladelsud : Dimentica la sigaretta accesa e in casa divampa l’incendio: morto un 56enne a Taranto - stranifattinews : Incendio in casa a Taranto, muore un uomo di 56 anni -