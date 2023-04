Tajani: Per Italia e Tunisia fondamentale lotta ai trafficanti di esseri umani (Di giovedì 13 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "Abbiamo affrontato anche la questione dell'immigrazione per la Tunisia e per l'Italia e ne sono lieto che la Tunisia consideri fondamentale come noi la lotta ai trafficanti di esseri umani. Quindi la cooperazione in questo settore sarà una cooperazione seria. Ci sono già degli accordi che naturalmente continueranno ad essere in vigore. Saranno più operativi", le parole del ministro Tajani nel corso della conferenza stampa con il suo omologo tunisino, Nabil Ammar. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "Abbiamo affrontato anche la questione dell'immigrazione per lae per l'e ne sono lieto che laconsidericome noi laaidi. Quindi la cooperazione in questo settore sarà una cooperazione seria. Ci sono già degli accordi che naturalmente continueranno ad essere in vigore. Saranno più operativi", le parole del ministronel corso della conferenza stampa con il suo omologo tunisino, Nabil Ammar. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

