Taiwan si prepara al peggio con le esercitazioni di sopravvivenza (Di giovedì 13 aprile 2023) Scenari drammatici per prepararsi ad ogni evenienza: i cittadini Taiwanesi hanno preso parte a esercitazioni che simulano situazioni di emergenza, inclusi attacchi missilistici e attacchi chimici. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Scenari drammatici perrsi ad ogni evenienza: i cittadiniesi hanno preso parte ache simulano situazioni di emergenza, inclusi attacchi missilistici e attacchi chimici. L'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ambrosino6 : ???? Taiwan, 'la Cina si prepara a scatenare la guerra. Dobbiamo essere preparati' ???? Xi sprona il suo esercito: 'Si… - Elabora_cultura : RT @newsdiborsa: ???? La #Cina dopo l’esercitazione militare, vara nuove regole per il reclutamento in tempo di #guerra: priorità ai veterani… - newsdiborsa : ???? La #Cina dopo l’esercitazione militare, vara nuove regole per il reclutamento in tempo di #guerra: priorità ai v… - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: Le #nomine degli #ad delle partecipate, la #Cina si prepara alla #guerra contro #Taiwan, le torture dei russi, i #vacc… - PastoreFrance : @scenarieconomic Beh! È un bel po' che si prepara ... Comunque, ad essere materialisti. Taiwan e Corea del Sud, att… -