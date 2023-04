Szczesny sta meglio: «Facevo fatica a respirare! Ma tutto a posto» (Di giovedì 13 aprile 2023) Szczesny nel corso di di Juventus-Sporting Lisbona (vedi QUI), è stato costretto a uscire anzitempo per un malore dovuto a un forte dolore al petto che non gli permetteva neanche di respirare bene (leggi articolo). Il portiere dopo la partita si è presentato davanti le telecamere di Sky Sport per chiarire la situazione. CONTROLLI OK – Wojcech Szczesny dopo Juventus-Sporting Lisbona (1-0) su Sky ha parlato così tranquillizzando tutti: «Adesso sto bene, ero in ansia, ma abbiamo effettuato tutti i controlli e ora è tutto a posto. La verità è che ho visto Perin bene in allenamento e mi sono stancato (ride, ndr)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023)nel corso di di Juventus-Sporting Lisbona (vedi QUI), è stato costretto a uscire anzitempo per un malore dovuto a un forte dolore al petto che non gli permetteva neanche di respirare bene (leggi articolo). Il portiere dopo la partita si è presentato davanti le telecamere di Sky Sport per chiarire la situazione. CONTROLLI OK – Wojcechdopo Juventus-Sporting Lisbona (1-0) su Sky ha parlato così tranquillizzando tutti: «Adesso sto bene, ero in ansia, ma abbiamo effettuato tutti i controlli e ora è. La verità è che ho visto Perin bene in allenamento e mi sono stancato (ride, ndr)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

