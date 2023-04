Szczesny, malore per il portiere della Juve: dolore al petto e in lacrime chiede di essere sostituito. Come sta adesso (Di giovedì 13 aprile 2023) Spavento per Wojciech Szczesny . Il 32enne portiere della Juventus ha accusato un malore nel corso della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona e ha chiesto immediatamente il cambio alla ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Spavento per Wojciech. Il 32ennentus ha accusato unnel corsopartita di Europa League contro lo Sporting Lisbona e ha chiesto immediatamente il cambio alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Ansia per #Szczesny in #JuveSporting: malore per il portiere, esce con la mano sul petto e in lacrime - tuttosport : JUVENTUS-SPORTING 0-0 ALL'INTERVALLO, PAURA PER SZCZESNY Nel finale il portiere polacco accusa un malore ed è cos… - CB_Ignoranza : Tanta paura al 43’ di Juventus-Sporting con Szczesny che ha accusato un malore toccandosi il petto e uscendo dal ca… - DomenicoS62 : EUROPA LEAGUE JUVENTUS - SPORTING LISBONA Il portiere della Juventus Szczesny, al 41° del primo tempo da fermo acc… - GianniJ08 : È stata la serata nel segno dei portieri... La paura per Szczesny che accusa un malore nel primo tempo e le 2 supe… -

Malore Szczesny, il gesto di Gatti verso l'arbitro: ecco cosa voleva dire Attimi di paura all' Allianz Stadium durante Juventus - Sporting , quando Szczesny nel finale del primo tempo si è toccato il petto piegandosi sulle gambe ed ha chiesto il cambio, uscendo dal campo visibilmente sofferente. Subito dopo - fa sapere il club bianconero - il ... Juventus, la grande paura per Szczesny: sui social si stringono tutti intorno al portiere Alla fine del primo tempo Wojciech Szczesny è protagonista di un momento di grande tensione. Il numero uno polacco si porta la mano sul petto come se stesse avendo un malore, i compagni di squadra si ... Juve - Sporting, malore per Szczesny Grande spavento per la Juventus e per Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero intorno al 40 del primo tempo del match contro lo Sporting ha accusato un malore, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito ... Europa League: Juventus-Sporting Lisbona 1-0 Gran spavento alla fine della prima frazione tra i bianconeri per un improvviso malore al portiere Wojciech Szczesny, che si è accasciato a terra lamentando dolori al petto. Dopo la sostituzione, il ... Europa e Conference: Juve di misura sullo Sporting Lisbona, i viola dilagano a Poznan Sul finire di frazione, malore per Szczesny (palpitazioni per lui, parrebbe per fortuna senza conseguenze),al suo posto in campo Perin. Lo Sporting gestisce agevolmente il match a inizio ripresa. Al ...