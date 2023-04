Svb fa ancora paura negli Usa. Ma niente panico (Buffett dixit) (Di giovedì 13 aprile 2023) Chissà se ha davvero ragione Warren Buffett quando afferma di aspettarsi altri fallimenti bancari, dopo il crac di Svb. Silicon Valley Bank e Signature Bank, secondo l’oracolo di Omaha, non sono casi isolati. Ma i correntisti possono dormire sonni tranquilli, ha detto il 92enne fondatore della Berkshire Hathaway ai microfoni di Cnbc, perché già esistono (il caso Svb ne è stata la prova, in un certo senso) tutti i possibili paracadute. Secondo lui, le cause che hanno portato ai crac bancari di marzo esistevano già da tempo, ma venivano nascoste fino a che non sono esplose. “Alcune delle sciocchezze che le banche fanno periodicamente sono venute alla luce, ad esempio la tendenza a non far combaciare attività e passività, oltre a una contabilità discutibile”. Di sicuro, qualcosa nella finanza americana sta cambiando. Il trauma emotivo è ancora forte, ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Chissà se ha davvero ragione Warrenquando afferma di aspettarsi altri fallimenti bancari, dopo il crac di Svb. Silicon Valley Bank e Signature Bank, secondo l’oracolo di Omaha, non sono casi isolati. Ma i correntisti possono dormire sonni tranquilli, ha detto il 92enne fondatore della Berkshire Hathaway ai microfoni di Cnbc, perché già esistono (il caso Svb ne è stata la prova, in un certo senso) tutti i possibili paracadute. Secondo lui, le cause che hanno portato ai crac bancari di marzo esistevano già da tempo, ma venivano nascoste fino a che non sono esplose. “Alcune delle sciocchezze che le banche fanno periodicamente sono venute alla luce, ad esempio la tendenza a non far combaciare attività e passività, oltre a una contabilità discutibile”. Di sicuro, qualcosa nella finanza americana sta cambiando. Il trauma emotivo èforte, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JackTerron : RT @franco56it: Le crisi bancaria USA non è finita. Le turbolenze nel settore finanziario causate dal crollo della Silicon Valley Bank (SVB… - madliber : RT @franco56it: Le crisi bancaria USA non è finita. Le turbolenze nel settore finanziario causate dal crollo della Silicon Valley Bank (SVB… - TheCarrese : RT @franco56it: Le crisi bancaria USA non è finita. Le turbolenze nel settore finanziario causate dal crollo della Silicon Valley Bank (SVB… - franco56it : Le crisi bancaria USA non è finita. Le turbolenze nel settore finanziario causate dal crollo della Silicon Valley B… -