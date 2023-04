‘SUGA: Road to D-DAY’, il trailer sottotitolato in italiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo i primi spoiler e qualche immagine, è finalmente disponibile il trailer sottotitolato in italiano di SUGA: Road to D-DAY, in arrivo il 21 aprile su Disney+. In questo documentario Suga (dei BTS) ci mostra il suo viaggio in tutto il mondo – da Seoul a Tokyo, passando per Las Vegas – alla ricerca di ispirazione musicale per il suo album D-DAY. Si tratta del primo album da solista per Suga (che sarà pubblicato in realtà sotto lo pseudonimo di Agust D) dopo i due mixtape Agust D (2016) e D-2 (2020). Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno l’artista nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del suo blocco dello scrittore e scava in profondità nei suoi ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. SUGA: Road to ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo i primi spoiler e qualche immagine, è finalmente disponibile ilindi SUGA:to D-DAY, in arrivo il 21 aprile su Disney+. In questo documentario Suga (dei BTS) ci mostra il suo viaggio in tutto il mondo – da Seoul a Tokyo, passando per Las Vegas – alla ricerca di ispirazione musicale per il suo album D-DAY. Si tratta del primo album da solista per Suga (che sarà pubblicato in realtà sotto lo pseudonimo di Agust D) dopo i due mixtape Agust D (2016) e D-2 (2020). Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno l’artista nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del suo blocco dello scrittore e scava in profondità nei suoi ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. SUGA:to ...

