SUGA: Road to D-DAY, il trailer e la data di uscita del documentario targato Disney+

Disney+ ha appena diffuso il trailer e la data di uscita di SUGA: Road to D-DAY, il documentario che svela il processo creativo che ha portato all'ultimo album solista di SUGA. Disney+ ha svelato la data di uscita e il trailer ufficiale di SUGA: Road to D-DAY, il documentario che mostra la star dei BTS, SUGA, mentre intraprende un viaggio musicale per il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo prossimo album da solista, dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti mondiali come i Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey. Con protagonista SUGA dei BTS, icone pop del XXI secolo.

