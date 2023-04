Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #sub #scomparsi a #stintino: sospese le ricerche di Giovanni e Davide. «Vento forte e mare agitato» -

Non sono stati avvistati né i due, né tracce della barca o di altra attrezzatura. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, riprenderanno anche le ricerche in mare con le motovedette.Si sarebbero salvati solo 14 e gli altri sonofra i flutti. "Mediterranea saving humans", ... Ben 13.138 migranti arrivano dall'Africasahariana. La stragrande maggioranza (13.259) è ...... altri due sono recentemente, mentre centinaia di altri sono stati minacciati e non ...essere giornalista nel Sahel ' e focalizzato sulle minacce alla professione in quest'area dell'Africa...

Sub dispersi a Stintino, ricerche in corso. Il drammatico Sos: «Imbarchiamo acqua, ci gettiamo in mare» L'Unione Sarda.it

Non sono stati avvistati né i due sub, né tracce della barca o di altra attrezzatura. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, riprenderanno anche le ricerche in mare con le motovedette.Davide Calvia e Giovannino Pinna, rispettivamente di 35 e 38 anni, avevano lanciato l’allarme verso le 19 al largo di Ezzi Mannu ...