Su WhatsApp impedire il salvataggio automatico di foto e video

(Di giovedì 13 aprile 2023)è l'app più utilizzata per scambiarsi immagini,e, per impostazione predefinita, salva tutti i contenuti multimediali mostrati o scaricati nella memoria del telefono, intasandola nel giro di pochi mesi (specie sui telefoni con meno di 256 GB di memoria interna).Evitare il downloaddei file ricevuti tramitevi permette quindi di evitare la saturazione della memoria interna, scaricando solo le, le immagini e iche ci interessano veramente, evitando così le immagini che passano nei gruppi più numerosi. Nella guida che segue vi mostreremo comeildidisui telefoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... techworldaleant : #WhatsApp beta per iOS 23.7.0.72 Grazie al nuovo aggiornamento, puoi impedire la scomparsa di un messaggio selezio… -

: novità per la sicurezza Account Protect è la funzionalità che garantisce il trasferimento ... La funzionalità usa tre parametri peril furto della chiave di autenticazione usato per ...... e che forniscono maggiore protezione qualora lo smartphone fosse stato compromesso; sono tre verifiche cheesegue in piena autonomia , e che aiutano aal malware di rubare la ...... che però non sono riusciti adla distruzione di buona parte della struttura interna del ... Condividi su: FacebookTwitter Email

WhatsApp, tre novità in arrivo per conversazioni e account più sicuri HDblog

WhatsApp ha annunciato tre nuove funzionalità che impediscono l'accesso all'account e permettono di verificare la sicurezza della connessione. WhatsApp ha annunciato tre nuove funzionalità che ...Le operazioni di soccorso sono complesse a causa del maltempo che impedisce all'elicottero di salire in quota. A causa della presenza di nubi e di nevicate in quota l'elicottero non è in grado di ...