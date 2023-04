Struttura di Piazza Duomo, Greco: “Ci vuole coraggio a contestare l’Ammistrazione” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci vuole un bel coraggio a contestare l’Amministrazione Mastella sulla Struttura di “Piazza Duomo”: progetto voluto, implementato e realizzato interamente dalle precedenti amministrazioni, a cui giocoforza andranno attribuite le relative responsabilità, sia sotto l’aspetto politico che amministrativo. E sul punto, non vale aggiungere che, è ferma la volontà di questa Amministrazione di porre rimedio, nei limiti del possibile, alle evidenti lacune e criticità ereditate dai precedenti “malgoverni”, tra cui quelle afferenti il progetto Duomo, attraverso azioni mirate alla riqualificazione della Struttura, così come avvenuto, in via esemplificativa, in Via Galanti, Parco Verde e Teatro Comunale, strutture, queste, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ciun bell’Amministrazione Mastella sulladi “”: progetto voluto, implementato e realizzato interamente dalle precedenti amministrazioni, a cui giocoforza andranno attribuite le relative responsabilità, sia sotto l’aspetto politico che amministrativo. E sul punto, non vale aggiungere che, è ferma la volontà di questa Amministrazione di porre rimedio, nei limiti del possibile, alle evidenti lacune e criticità ereditate dai precedenti “malgoverni”, tra cui quelle afferenti il progetto, attraverso azioni mirate alla riqualificazione della, così come avvenuto, in via esemplificativa, in Via Galanti, Parco Verde e Teatro Comunale, strutture, queste, ...

