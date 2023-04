Strange Way of Life: il film di Almodóvar al Festival di Cannes (Di giovedì 13 aprile 2023) Strange Way of Life, la nuova pellicola del regista Pedro Almodóvar sarà presentata in anteprima alla 76° edizione del Festival di Cannes Una nuova edizione del Festival di Cannes sta per cominciare e già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni, l’ultima riguarda il regista Pedro Almodóvar e il suo nuovissimo Strange Way of Life. La pellicola verrà infatti trasmessa in anteprima alla manifestazione, in Selezione Ufficiale. Durante la proiezione, il regista sarà presente in sala e sarà accompagnato dai due attori protagonisti: Ethan Hawke (Boyhood, 2024) e Pedro Pascal (The Last of Us, 2023). A fine film Almodóvar e la troupe cinematografica, si concederà ad una chiacchierata, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 13 aprile 2023)Way of, la nuova pellicola del regista Pedrosarà presentata in anteprima alla 76° edizione deldiUna nuova edizione deldista per cominciare e già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni, l’ultima riguarda il regista Pedroe il suo nuovissimoWay of. La pellicola verrà infatti trasmessa in anteprima alla manifestazione, in Selezione Ufficiale. Durante la proiezione, il regista sarà presente in sala e sarà accompagnato dai due attori protagonisti: Ethan Hawke (Boyhood, 2024) e Pedro Pascal (The Last of Us, 2023). A finee la troupe cinematografica, si concederà ad una chiacchierata, ...

