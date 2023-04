**Strage Erba: Monteleone (Le Iene), 'c'è un giudice a Milano'** (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "In Italia ci sono un numero basso di revisioni, circa 150 richieste l'anno di cui molte inammissibili, ma dietro a numeri bassi, 20-25 persone che vedono accolta la propria richiesta, ci sono delle vite. Io rivendico il diritto di rimettere in discussione il potere giudiziario, il meno criticato in Italia, perché come tutti anche i giudici sbagliano. Ci sono errori che sono riparabili ed è ingiusto impedire che si discuta di una vicenda processuale quando è finita". A parlare all'Adnkronos è Antonino Monteleone, giornalista de 'Le Iene', all'indomani della notizia che il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser si è espresso sull'ipotesi di revisione sulla strage di Erba con una relazione che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. "Paludo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos) - "In Italia ci sono un numero basso di revisioni, circa 150 richieste l'anno di cui molte inammissibili, ma dietro a numeri bassi, 20-25 persone che vedono accolta la propria richiesta, ci sono delle vite. Io rivendico il diritto di rimettere in discussione il potere giudiziario, il meno criticato in Italia, perché come tutti anche i giudici sbagliano. Ci sono errori che sono riparabili ed è ingiusto impedire che si discuta di una vicenda processuale quando è finita". A parlare all'Adnkronos è Antonino, giornalista de 'Le', all'indomani della notizia che il sostituto procuratore diCuno Tarfusser si è espresso sull'ipotesi di revisione sulla strage dicon una relazione che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. "Paludo ...

