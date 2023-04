**Strage Erba: Manti, 'pg coraggioso ha capito che sentenza non sta in piedi'** (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Solo chi non conosce bene il caso poteva rimanere stupito, chi ci lavora come me dal 2007 sa che ci sono decine e decine di elementi che non tornano. Il fatto che 16 anni dopo un giudice si è accorto che questa sentenza non sta in piedi dimostra da un lato che il sistema giustizia funziona, ha gli anticorpi, ma funziona quando ci sono magistrati coraggiosi che hanno la voglia e la forza di rimettere in discussione un verdetto". A parlare all'Adnkronos è Felice Manti, giornalista e autore del libro 'Il grande abbaglio. Controinchiesta sulla strage di Erba', all'indomani della notizia che il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser si è espresso sull'ipotesi di revisione sul caso con una relazione che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. Tre le 'prove' che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Solo chi non conosce bene il caso poteva rimanere stupito, chi ci lavora come me dal 2007 sa che ci sono decine e decine di elementi che non tornano. Il fatto che 16 anni dopo un giudice si è accorto che questanon sta indimostra da un lato che il sistema giustizia funziona, ha gli anticorpi, ma funziona quando ci sono magistrati coraggiosi che hanno la voglia e la forza di rimettere in discussione un verdetto". A parlare all'Adnkronos è Felice, giornalista e autore del libro 'Il grande abbaglio. Controinchiesta sulla strage di', all'indomani della notizia che il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser si è espresso sull'ipotesi di revisione sul caso con una relazione che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. Tre le 'prove' che ...

