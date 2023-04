Strage di Erba | colpo di scena su Olindo e Rosa La nuova scoperta cambia tutto

(Di giovedì 13 aprile 2023) Sono passati quasi 17 anni dalladi, datata 11 dicembre 2006. Secondo i processi, il delitto fu compiuto dai coniugiRomano eBazzi, che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk. E ancora la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire dissanguato. Ladiavvenne nell’abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. L’appartamento fu dato alle fiamme subito dopo l’esecuzione del delitto. Ora però, per i coniugi, diventa più concreta la speranza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Strage di Erba, si riapre il caso: 'Intercettazioni e testimonianze inedite'. I coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi… - SkyTG24 : Pg Milano deposita atti per riaprire caso strage di Erba - fattoquotidiano : Strage di Erba, il pg di Milano ha depositato atti per chiedere la riapertura del caso: 'Intercettazioni e testimon… - LiberaMartha : Strage di Erba, potrebbe riaprirsi il processo a Olindo e Rosa - oknosureddit : Strage di Erba, pg Milano deposita gli atti per riaprire il caso -

Si va verso la riapertura del caso sulladi. La procura generale di Milano è a lavoro dopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi , condannati in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, ...La procura generale di Milano è a lavoro sulladidopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di solo 2 anni Youssef Marzouk, ...Ladi, che ha visto la condanna all'ergastolo dei coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano, potrebbe essere a una svolta. Dopo le nuove testimonianze e le nuove evidenze portate alla luce dalla ...

Strage di Erba, si riapre il caso: "Intercettazioni e testimonianze inedite" RaiNews

Per Olindo Romano e Rosa Bazzi c'è la possibilità di una revisione del processo, come richiesto dal sostituto pg.Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo nel 2010, ora sperano nella revisione del processo. Nel massacro morirono quattro persone ...