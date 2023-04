Stipendi Juve | Avv Borello | «Ecco cosa consentirebbe l’ipotesi patteggiamento»

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’avvocato, esperto di diritto penale e sportivo, ha parlato a Tuttosport in merito all’inchiestain cui è coinvolta lantus L’avvocato, esperto di diritto penale e sportivo, ha parlato a Tuttosport in merito all’inchiestain cui è coinvolta lantus.– «una definizione rapida del procedimento sportivo rispetto alla via ordinaria e prevede, come effetto premiale, una riduzione della sanzione eventualmente applicabile, in seguito a un accordo con il Procuratore Federale. Però… Va rimarcato come non sia possibile patteggiare se è contestata la recidiva sportiva, cioè se nel corso della stessa stagione sportiva un soggetto ha ricevuto una precedente ...

Nelle due manovre, secondo l'accusa, il club bianconero avrebbe concordato un differimento ... oggi l'ex mister die Nazionale compie 75 anni Il tecnico viareggino è l'indimenticabile ct ...Processo, manovra: accuse pesanti della procura . Inchiesta: rapporti con gli agenti sotto la lente d'ingrandimento . Lae le partnership sospette: i club coinvolti e capi d'...... severi come non mai quando si tratta di calcio e calciatori confaraonici, disprezzano ... né riguarda soltanto la sua versatilità in campo, quell'adattabilità che allalo ha portato a ...

Manovra stipendi: Juve, sul piatto anche l'ipotesi patteggiamento - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel frattempo, il club starebbe pensando come comportarsi da qui a breve e potrebbe prendere uan seria decisione, ossia patteggiare. In casa Juve, nonostante gli impegni sul campo, tra Campionato, Cop ...