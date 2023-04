Stellantis | l’assemblea approva i dividendi | a Exor oltre 600 mln

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 13 aprile 2023)annuale generale degli azionisti dihato tutti i punti all’ordine del giorno, a partire da quelli che riguardano la proposta di dividendo, la politica di remunerazione e la proposta di nominare Benoit Ribadeau-Dumas come direttore non esecutivo. In particolare, la proposta di dividendo di 4,2 miliardi di euro, 1,34 euro per azione, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.