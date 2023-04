Stellantis - Elkann: "Elettriche in forte crescita, ne avremo 47 alla fine del 2024" (Di giovedì 13 aprile 2023) "Stiamo accelerando la corsa all'elettrificazione con 23 modelli di Bev già sul mercato e nuovi prodotti iconici in arrivo come il Ram 1500 Rev che Carlos Tavares ha presentato la scorsa settimana al New York Auto Show. Entro la fine del prossimo anno, avremo 47 Elettriche per i nostri clienti. E alla fine della decade avremo 75 Bev disponibili nel mondo". Con queste parole il presidente di Stellantis, John Elkann, ha ricordato durante l'assemblea degli azionisti i risultati raggiunti nel campo della mobilità alla spina da quando è stata completata la fusione tra la Fiat Chrysler e la Psa. "Siamo concentrati sull'implementazione della nostra strategia di decarbonizzazione attraverso prodotti e servizi sostenibili", ha ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 aprile 2023) "Stiamo accelerando la corsa all'elettrificazione con 23 modelli di Bev già sul mercato e nuovi prodotti iconici in arrivo come il Ram 1500 Rev che Carlos Tavares ha presentato la scorsa settimana al New York Auto Show. Entro ladel prossimo anno,47per i nostri clienti. Edella decade75 Bev disponibili nel mondo". Con queste parole il presidente di, John, ha ricordato durante l'assemblea degli azionisti i risultati raggiunti nel campo della mobilitàspina da quando è stata completata la fusione tra la Fiat Chrysler e la Psa. "Siamo concentrati sull'implementazione della nostra strategia di decarbonizzazione attraverso prodotti e servizi sostenibili", ha ...

