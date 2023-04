Stefano Pioli, è un Milan-Napoli di festa: “Vittoria da Champions League” (Di giovedì 13 aprile 2023) È una giornata certamente felice per i Milanisti che sono riusciti a fare loro, poche ore fa, il primo round del doppio confronto di Champions League contro il Napoli capolista che si appresta a vincere il suo terzo scudetto della storia in Serie A. Nella coppa dalle grandi orecchie, però, il Milan ha primeggiato nell’appuntamento iniziale grazie alla rete di Bennacer che ha spezzato l’equilibrio in favore del Diavolo. Ne è consapevole Stefano Pioli che ha parlato di grande Vittoria ricordando ai suoi ragazzi che la qualificazione è ancora in bilico. Le dichiarazioni di Stefano Pioli (Photo credit: AC Milan)“Sarà un’altra grande partita, di alto livello, di ritmo e di intensità, con qualche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) È una giornata certamente felice per iisti che sono riusciti a fare loro, poche ore fa, il primo round del doppio confronto dicontro ilcapolista che si appresta a vincere il suo terzo scudetto della storia in Serie A. Nella coppa dalle grandi orecchie, però, ilha primeggiato nell’appuntamento iniziale grazie alla rete di Bennacer che ha spezzato l’equilibrio in favore del Diavolo. Ne è consapevoleche ha parlato di grandericordando ai suoi ragazzi che la qualificazione è ancora in bilico. Le dichiarazioni di(Photo credit: AC)“Sarà un’altra grande partita, di alto livello, di ritmo e di intensità, con qualche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il CorSport riporta le parole del tecnico rossonero: 'Pioli il saggio: «Penso già al ritorno»': Alle telecamere nel… - cirw333 : @elliott_il @ChatGPTBot in base ai tweet di @elliott_il scrivi un testo doce esso critica la teoria del creazionismo e stefano pioli - nonsonomadofra : Buongiorno solo ai fratelli rossoneri e all'amico Stefano Pioli da Parma che, al contrario di scemone, non regala i trofei ai napoletani - simonabratti92 : Comunque qui si ride e si scherza, io non sono sicura di sopravvivere psicologicamente a Stefano Pioli che la alza… - sportli26181512 : Milan subito al lavoro dopo il Napoli. Previsto allenamento mattutino: Al termine di Milan-Napoli, match valido per… -