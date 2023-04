(Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo apre al rinnovo del contratto per gli. Ma portare a casa glinon sarà semplice. Per finanziare la nuova tornata contrattuale, che dovrà tenere conto di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra_Di_Dato : @FurioGarbagnati @concetta1915 Fatto lo stesso pensiero: nel def mettono nero su bianco che spazi per aumenti salar… - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: La rassegna stampa di Caffè Affari Le nomine dopo le tensioni; Fitto: il #PNRR si può cambiare; i leaks agitano l’Ue; con… - PoliticaNewsNow : Il Messaggero - 'Statali, aumenti dopo i tagli' - ficiesse : Statali, aumenti dopo i tagli: servono 8 miliardi per i nuovi contratti, si punta a trovarli con la spending review - rassegnally : Come ogni giorno, @ilmessaggeroit va sugli #statali, sì agli aumenti, ma dopo i tagli. Ma per i contratti della #Pa… -

... I leaks agitano l'Europa La Stampa: Nomine, il compromesso di Meloni Il Sole 24 Ore: Contratti Pa, servono 32 miliardi Avvenire: Priorità l'inclusione Il Messaggero:dopo i tagli Il ...dopo i tagli Nel Def non sono indicate nuove risorse per il pubblico impiego. Se ne riparlerà a settembre con la Nota di aggiornamento del documento e poi a ottobre con la manovra di ...Della serie: si sono finalmente rinnovati i contratti, come quelli sanitari o nella ... arrivando a scadenza tra la fine di quest'anno e la fine del prossimo: gliprevisti per questi ...

Statali, aumenti dopo i tagli: servono 8 miliardi per i nuovi contratti, si punta a trovarli con la spending r ilmessaggero.it

La giusta remunerazione per le prestazioni professionali (proporzionata, cioè, alla «quantità e alla qualità del ...Il governo apre al rinnovo del contratto per gli statali. Ma portare a casa gli aumenti non sarà semplice. Per finanziare la nuova tornata contrattuale, che dovrà tenere conto ...