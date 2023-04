Stasera in tv Fabio De Luigi è un papà pasticcione in “10 giorni senza mamma”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Perché “10mamma” (2019) di Alessandro Genovese conDee Valentina Lodovini è il film da vederein tv (foto Loris T Zambelli – ufficio stampa Mediaset)alcune mamme, certisono proprio persi. O pasticcioni. Come il protagonista del film in ondain tv su Canale 5 alle 21.20: 10mamma. Alessandro Genovesi firma una commedia frizzante con una coppia davvero ben assortita. Formata daDee Valentina Lodovini. Ci sarà il lieto fine? Forse. Di sicuro, nel frattempo, le risate sono assicurate. La trama di “10mamma” Carlo Rovelli (De ...

Ecco la guida tv e la programmazione di stasera giovedì 13 aprile 2023 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:30, ci sarà la fiction Un passo dal cielo 7. Su Rai Due, dalle 21:20, ci sarà il fi ...2001: Odissea nello spazio, Captain America - The Winter Soldier o Annabelle 2: Creation Ecco i migliori film in programma stasera.