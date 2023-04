Star Wars | Jon Favreau ha pianificato il suo universo in maniera estensiva

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 aprile 2023) Durante laCelebration 2023 Jonha parlato dell'importanza di mappare il suoe di come tutte le storie della Nuova Repubblica collideranno in un grande arco narrativo. LaCelebration di quest'anno è stata una kermesse alquanto rivitalizzante per il franchise ideato da George Lucas. Tanti i grandi annunci, su tutti il film diretto da Dave Filoni che andrà a unire tutte le storie raccontate in questi anni da The Mandalorian, The Book of Boba Fett e che proseguiranno con Ahsoka. L'importanza di un vero e proprionarrativo mappato, come spiegato da Jon. "Ci stiamo divertendo molto e penso che finalmente state avendo un assaggio di cosa significhi pianificare qualcosa nel vasto...