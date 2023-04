Stalking, auto incendiata e lesioni verso la ex: tre persone in carcere (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte del 12 aprile 2023, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone suppostati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, ad esito di una articolata attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati, per i reati di atti persecutori (Stalking), incendio e lesioni aggravate in concorso. Il provvedimento coercitivo emesso dal GIP sammaritano ed eseguito nelle Provincia di Brescia, su richiesta della Procura casertana, compendia gli esiti delle indagini che hanno consentito di accertare che tra i mesi di febbraio e maggio 2022, gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte del 12 aprile 2023, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone suppostati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, ad esito di una articolata attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto la custodia cautelare innei confronti di tre indagati, per i reati di atti persecutori (), incendio eaggravate in concorso. Il provvedimento coercitivo emesso dal GIP sammaritano ed eseguito nelle Provincia di Brescia, su richiesta della Procura casertana, compendia gli esiti delle indagini che hanno consentito di accertare che tra i mesi di febbraio e maggio 2022, gli ...

