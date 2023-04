Stalking alla ex compagna: arrestati tre indagati (Di giovedì 13 aprile 2023) Stalking, incendio e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna di uno dei tre indagati. Non risparmiati nemmeno i parenti della donna Stalking nei confronti della ex compagna, ma non risparmia nemmeno i parenti di lei con l’aiuto di altre due persone. Nella notte del 12 aprile scorso, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, supportati dai loro colleghi del Comando Provinciale di Brescia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è scattato all’esito di una articolata attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Ad emettere il provvedimento il GIP del tribunale di Santa Maria C.V., su richiesta della locale Procura. A finire in carcere per effetto della misura cautelare tre ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 13 aprile 2023), incendio e lesioni aggravate nei confronti della exdi uno dei tre. Non risparmiati nemmeno i parenti della donnanei confronti della ex, ma non risparmia nemmeno i parenti di lei con l’aiuto di altre due persone. Nella notte del 12 aprile scorso, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, supportati dai loro colleghi del Comando Provinciale di Brescia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è scattato all’esito di una articolata attività d’indagine diretta dProcura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Ad emettere il provvedimento il GIP del tribunale di Santa Maria C.V., su richiesta della locale Procura. A finire in carcere per effetto della misura cautelare tre ...

