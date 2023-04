SSC Napoli | Condanniamo con fermezza la contestazione nei confronti degli arbitri in mixed zone

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ecco quanto si legge sul profilo Twitter ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis: "La SSCcondanna conlada parte di alcuni giornalisti neiavvenuta, in, al termine della partita Milan-".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - GA7_Official : E comunque Giovanni Di Lorenzo, tra quelli non di ruolo, è l’uomo con più fondamentali da attaccante della SSC Napoli. - sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Arbitro di Milan-Napoli contestato da giornalisti napoletani in mixed zone, arriva il tweet del c… - framontesanto84 : RT @sscnapoli: La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in… -

E che ovviamente è arrivata anche alle orecchie del, che ha reputato corretto dirimere un comunicato sui social: 'Lacondanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni ...Anche per questo, oggi a Castel Volturno c'erano tantissimi tifosi napoletani, che come quasi sempre avviene hanno atteso i calciatori delall'uscita dalloKonami Training Center, ...Contestazione arbitro Kovacs, comunicatoDi seguito il comunicato delsulla vincenda CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Report allenamento Ssc Napoli: Osimhen in gruppo in parte! Si ferma Gaetano, il problema CalcioNapoli24

Con una nota ufficiale, il Napoli ha preso le distanze dagli insulti rivolti dai giornalisti partenopei all’arbitro Kovacs al termine della gara di ieri sera in Champions League contro il Milan. La ...ForzAzzurri.net - Tweet della SSC Napoli di condanna per i fatti accaduti in mixed zone al termine di Milan-Napoli ...