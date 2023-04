Sporting Lisbona-Juventus, quando si gioca il ritorno di Europa League? Data, programma, orari, tv e streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Oggi, alle ore 21.00, allo Stadio “Allianz” di Torino, andrà in scena la partita di anData tra la Juventus e lo Sporting Lisbona, valido per i quarti di finale di Europa League. Allegri vuole passare il turno per giocarsi in pochi giorni due semifinali al fulmicotone, quella contro l’Inter in Coppa Italia, con l’anData terminata 1-1 e quella eventuale contro il Manchester United in Europa. Lo Sporting Lisbona ha fatto fuori l’Arsenal agli ottavi e, come ha detto oggi il tecnico bianconero “sarebbe una follia prenderli sotto gamba”. Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora Stasera Allegri per l’Undici titolare sceglie ancora una volta Gatti in difesa, in buona ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Oggi, alle ore 21.00, allo Stadio “Allianz” di Torino, andrà in scena la partita di antra lae lo, valido per i quarti di finale di. Allegri vuole passare il turno perrsi in pochi giorni due semifinali al fulmicotone, quella contro l’Inter in Coppa Italia, con l’anterminata 1-1 e quella eventuale contro il Manchester United in. Loha fatto fuori l’Arsenal agli ottavi e, come ha detto oggi il tecnico bianconero “sarebbe una follia prenderli sotto gamba”. Tutta la UEFAè su DAZN. Attiva ora Stasera Allegri per l’Undici titolare sceglie ancora una volta Gatti in difesa, in buona ...

