Sport in tv oggi (giovedì 13 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) oggi giovedì 13 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Abbuffata di tennis con gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo: Sinner (contro Hurkacz), Musetti (contro Djokovic) e Berrettini (contro Rune) vogliono regalare grande spettacolo. Proseguono gli Europei di ginnastica artistica con la disputa dell'all-around maschile. Ci sarà da divertirsi con la terza tappa del Giro di Sicilia e con la prima giornata dei Campionati Italiani di nuoto. Da non perdere il World Team Trophy di pattinaggio artistico e la World Cup di pallanuoto con Italia-USA. Succulenta serata di calcio con Juventus e Roma impegnate nell'andata dei quarti di finale di Europa League e la Fiorentina in Conference League, oltre al derby Virtus Bologna-Olimpia Milano nell'Eurolega di basket e a Brescia negli ottavi di finale ...

