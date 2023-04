Sport in tv giovedì 13 aprile: programma e orari di tutti gli eventi (Di giovedì 13 aprile 2023) Il programma dello Sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 13 aprile 2023. Riflettori puntati ancora sul calcio, questa volta con Europa e Conference League: sono tre le squadre italiane ancora in corsa nelle due competizioni. Nel tardo pomeriggio toccherà alla Roma, poi ins serata scenderanno in campo Juventus e Fiorentina. Prosegue lo spettacolo a Montecarlo, dove si giocano gli ottavi di finale del Masters 1000. Il Giro di Sicilia vive la sua terza tappa. Al via anche gli Assoluti primaverili di nuoto, mentre nel pomeriggio da tenere d’occhio la ginnastica artistica con gli Europei di Antalya. Ecco il programma e il palinsesto Sportivo in tv di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,132023. Riflettori puntati ancora sul calcio, questa volta con Europa e Conference League: sono tre le squadre italiane ancora in corsa nelle due competizioni. Nel tardo pomeriggio toccherà alla Roma, poi ins serata scenderanno in campo Juventus e Fiorentina. Prosegue lo spettacolo a Montecarlo, dove si giocano gli ottavi di finale del Masters 1000. Il Giro di Sicilia vive la sua terza tappa. Al via anche gli Assoluti primaverili di nuoto, mentre nel pomeriggio da tenere d’occhio la ginnastica artistica con gli Europei di Antalya. Ecco ile il palinsestoivo in tv di oggi.Face.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sport in tv oggi (giovedì 13 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - - leodiby : Buongiorno e buon giovedi a tutti, le prime pagine dei giornali di oggi 13 aprile 2023. Tuttosport - 'A muso duro… - sportface2016 : SPORT IN TV - PALINSESTO GIOVEDI' #13APRILE - GazzettinoL : Brevi di sport del 12 Aprile Matteo Berrettini riesce a rimettere in piedi una partita che sembrava 'stregata' e a… - sportli26181512 : Europa League, il calendario dei quarti: gli orari delle partite di andata: Giovedì 13 aprile 2023, le gare d’andat… -