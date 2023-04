“Sporco juventino” | 21enne pestato a Roma | in ospedale in codice giallo | deve operarsi

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 aprile 2023) Un giovane di 21 anni, all’uscita di un locale all’Eur a, è stato aggredito domenica da due individui, armati di tirapugni. Il ragazzo, che si trovava nei pressi di piazzale dell’Agricoltura, indossava una maglietta della Juventus e, prima dell’aggressione, è stato raggiunto dagli insulti: “”, e ancora “Bastardo”. Poi il violento attacco. Al giovane è stata strappata via la maglietta, ma i due delinquenti non si sono fermati e lo hanno steso con il tirapugni. Lo riporta il Messaggero, che specifica come il ragazzo sia stato portato all’Sant’Eugenio in. Ha un profondo taglio allo zigomo, ma le sue condizioni non sono gravi. Necessario però – riporta il quotidiano – un intervento maxillofacciale. Il giovane è stato ...