Spezia | Semplici | «Cresciuti nella mentalità | sugli infortunati…»

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Leonardo, allenatore dello, in vista della gara contro la Lazio. Tutti i dettagli Leonardoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Lazio. PAROLE – «Con i ragazzi abbiamo parlato di due partite, Firenze e domani, in cui voglio vedere quello di cui siamo capaci di fare. Non solo difensivamente o offensivamente, ma a livello die abbiamo dato buone risposte. Poi è chiaro che quando giochi con queste squadre sai che devi soffrire, ma mi è piaciuto il fatto che abbiamo messo in pratica quelle che sono le mie idee e le nostre caratteristiche. Mi piace vedere una squadra ambiziosa, che non pensasse solo all’avversario, ma che avesse la volontà di fare un certo tipo di gara e ci siamo riusciti, con un risultato positivo. Rimane il rammarico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noibiancocelest : Spezia – Lazio, Semplici: “Non voglio aspettare che ci facciano male, voglio aggressività. Sugli infortunati…” -

Giornata di vigilia pere Lazio che domani (14 aprile) apriranno il turno della Serie A . Leonardoè sceso in sala conferenza stampa per il consueto incontro con la stampa degli allenatori alla vigilia delle ...Commenta per primo Leonardo, tecnico dello, presenta in conferenza stampa la sfida con la Lazio: 'Cosa mi porto di positivo da Firenze Con i ragazzi abbiamo parlato di due partite, Firenze e domani, in cui ...E' tempo di vigilia in Serie A , con la partita frae Lazio che domani ( 14 aprile alle 20.45 ) che vedrà la squadra di Maurizio Sarri dover fare i conti contro i ragazzi di Leonardo. In conferenza stampa nel giorno che precede il ...

Spezia-Lazio, la conferenza di Leonardo Semplici Fantacalcio ®

[themoneytizer id=”99064-6] La 30° giornata di Serie A si aprirà domani con due anticipi. Il secondo vedrà protagonista la Lazio seconda in classifica, impegnata alle 20:45 in casa dello Spezia. Prop ...Spezia-Lazio, le scelte di Semplici Molto nutrita la pattuglia degli indisponibili, che conta Zovko, Beck e Moutinho, più lo squalificato Bastoni e Holm fermato da un problema muscolare. Ma ...