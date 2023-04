Spezia-Lazio, Sarri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lazio, reduce da un ottimo cammino in questa stagione, si prepara a disputare una nuova sfida contro lo Spezia, nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione capitolina vuole portare a casa un’altra vittoria per consolidare il proprio secondo posto in campionato, così da avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, alla vigilia della partita, interverrà in conferenza stampa alle ore 13:15 di giovedì 13 aprile; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio su Lazio Style Channel. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) La, reduce da un ottimo cammino in questa stagione, si prepara a disputare una nuova sfida contro lo, nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione capitolina vuole portare a casa un’altra vittoria per consolidare il proprio secondo posto in campionato, così da avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Il tecnico biancoceleste Maurizio, alla vigilia della partita, interverrà inalle ore 13:15 di giovedì 13 aprile; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio suStyle Channel. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

