Dal 44' del primo tempo c'è in campo Perin. Il motivo, partito titolare ed autore di due grandi interventi, al 41' si era portato la mano sinistra sul petto, chiedendo a Danilo di effettuare un rinvio al posto suo.

Spavento Szczesny: esce in lacrime per un dolore al petto. Esami ok, domani nuovi approfondimenti La Gazzetta dello Sport

