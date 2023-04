Spalletti sia meno integralista, è da qui che passa l’ultimo salto di qualità (Libero) (Di giovedì 13 aprile 2023) Su Libero, Claudio Savelli paragona gli allenatori di Milan e Napoli dopo l’1-0 per i rossoneri a San Siro, nella partita di andata dei quarti di Champions League. Il merito di Pioli, scrive, è aver saputo rimodellare la squadra in base alle esigenze, al contrario di Spalletti, che si mostra troppo integralista. Savelli scrive in particolare di Bennacer, autore del gol della vittoria per il Milan. Nella partita di campionato, Pioli lo aveva piazzato a bloccare Lobotka, stavolta lo ha schierato trequartista. Una mossa decisiva in entrambi i casi. Che in parte ha copiato proprio dal passato di Spalletti. “Paradosso: Bennacer fa il trequartista che Spalletti ha amato in carriera, da Perrotta a Nainggolan, al quale quest’anno ha rinunciato in favore del 4-3-3 e di Lobotka, proprio colui ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Su, Claudio Savelli paragona gli allenatori di Milan e Napoli dopo l’1-0 per i rossoneri a San Siro, nella partita di andata dei quarti di Champions League. Il merito di Pioli, scrive, è aver saputo rimodellare la squadra in base alle esigenze, al contrario di, che si mostra troppo. Savelli scrive in particolare di Bennacer, autore del gol della vittoria per il Milan. Nella partita di campionato, Pioli lo aveva piazzato a bloccare Lobotka, stavolta lo ha schierato trequartista. Una mossa decisiva in entrambi i casi. Che in parte ha copiato proprio dalto di. “Paradosso: Bennacer fa il trequartista cheha amato in carriera, da Perrotta a Nainggolan, al quale quest’anno ha rinunciato in favore del 4-3-3 e di Lobotka, proprio colui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : #Spalletti: 'Se al #Maradona ci sarà lo stesso clima che abbiamo vissuto contro il #Milan in campionato, mi alzerò… - napolista : #Spalletti sia meno integralista, è da qui che passa l’ultimo salto di qualità (Libero) Certo, non è facile modifi… - pietrone82 : RT @PolliceAzzurro: #Spalletti: Se al #Maradona ci sarà lo stesso clima che abbiamo vissuto contro il #Milan in campionato, mi alzerò e me… - BarDalCT : RT @mirkocalemme: #Spalletti: 'Se al #Maradona ci sarà lo stesso clima che abbiamo vissuto contro il #Milan in campionato, mi alzerò e me n… - geniazze : RT @PolliceAzzurro: #Spalletti: Se al #Maradona ci sarà lo stesso clima che abbiamo vissuto contro il #Milan in campionato, mi alzerò e me… -