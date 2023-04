Spalletti shock: “Se al ritorno sarà così, me ne vado via” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il primo atto del derby europeo tra Milan e Napoli è andato ai rossoneri, ma tutto è ancora aperto in vista del ritorno di prossima settimana PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una partita ad alta intensità, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la giusta dose di tensione. Il calcio italiano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Il primo atto del derby europeo tra Milan e Napoli è andato ai rossoneri, ma tutto è ancora aperto in vista deldi prossima settimana PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una partita ad alta intensità, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la giusta dose di tensione. Il calcio italiano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albyos70 : BRAVO SPALLETTI - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ???#Spalletti in conferenza: 'Non ho rimpianti. #Osimhen? Si è fatto un lavoro per permetterci di averlo alla prossima… - calciomercatoit : ???#Spalletti in conferenza: 'Non ho rimpianti. #Osimhen? Si è fatto un lavoro per permetterci di averlo alla prossi… - Bruno2Franco : @L_Spalletti I calciatori del Na mostrano positività in prestazioni xché sentono autostima, portano il risultato a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Spalletti riparte da Lecce: 'Io, l'ultimo samurai', Tuttosport: 'Il Napoli sfida lo s… -