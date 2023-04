Spalletti: “Qualificazione aperta. Al Maradona Osimhen ci sarà al 100%” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo l’1-0 di Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions. Queste le sue dichiarazioni: “Io non ho rimpianti di niente stasera. Dalle partite e da quello che succede devo solo prenderne atto, senza portarsi dietro gli episodi che servono solo a sporcare il lavoro che si deve andare a fare sulla squadra per la prossima partita. Dico solo che abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi che sono dei professionisti eccezionali. Questo è l’atteggiamento corretto per andarsi a giocare le partite, poi gli episodi ti possono andare contro o darti ragione, ma senza farsi sangue marcio, perché non ci si può mettere le mani. Serve solo ad essere più nervosi“. Come giudica la partita di Elmas? “La prima punta di ruolo, probabilmente, avrebbe fatto qualcosa in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLucianoparla in conferenza stampa dopo l’1-0 di Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions. Queste le sue dichiarazioni: “Io non ho rimpianti di niente stasera. Dalle partite e da quello che succede devo solo prenderne atto, senza portarsi dietro gli episodi che servono solo a sporcare il lavoro che si deve andare a fare sulla squadra per la prossima partita. Dico solo che abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi che sono dei professionisti eccezionali. Questo è l’atteggiamento corretto per andarsi a giocare le partite, poi gli episodi ti possono andare contro o darti ragione, ma senza farsi sangue marcio, perché non ci si può mettere le mani. Serve solo ad essere più nervosi“. Come giudica la partita di Elmas? “La prima punta di ruolo, probabilmente, avrebbe fatto qualcosa in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato95551627 : RT @NCN_it: #Spalletti: ''Giocata alla pari anche in 10 uomini! Ho visto la personalità giusta. Qualificazione aperta. Ai tifosi dico una c… - NCN_it : #Spalletti: ''Giocata alla pari anche in 10 uomini! Ho visto la personalità giusta. Qualificazione aperta. Ai tifos… - MilanNewsit : Percentuali qualificazione, Spalletti: 'Il Milan ora è in vantaggio. Ci vediamo fra una settimana' - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: PRIME VIDEO - Napoli, Spalletti: 'Qualificazione apertissima, Kim e Anguissa? Siamo arrivati qui con la forza del gruppo,… - notiziasportiva : Derby italiano amaro per il Napoli: Bennacer firma l’1-0. Qualificazione in salita! #MilanNapoli #ChampionsLeague… -