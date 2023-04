Spalletti: "Non è mai determinante all'Andata..." (Di giovedì 13 aprile 2023) Conferenza post-gara di Milan-Napoli, per il Mister Luciano Spalletti: Il rimpianto è Osimhen? "Non ho rimpianti, vedremo cosa è accaduto e ci lavoreremo. Non ci portiamo dietro gli episodi, che sporcano solo il modo di vedere il lavoro da fare. Dico solo che abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Ho fatto i complimenti ai miei professionisti. Perché sono eccezionali. La partita è stata giocata correttamente. Poi gli episodi ti danno ragione o torto. Ma non dobbiamo farci sangue marcio sul dettaglio che ti è andato contro. Perché ti dà solo nervosismo. E ti fa parlare meno del ritorno". Per il ritorno, Osimhen? "Se avessimo avuto una punta di ruolo, avremmo avuto più possibilità. Anche se Elmas ha contribuito a non far iniziare l'azione in maniera corretta. Ha sporcato ogni costruzione del Milan. Ed hanno dovuto alzare spesso la palla verso la punta. Quella pallata ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Conferenza post-gara di Milan-Napoli, per il Mister Luciano: Il rimpianto è Osimhen? "Non ho rimpianti, vedremo cosa è accaduto e ci lavoreremo. Non ci portiamo dietro gli episodi, che sporcano solo il modo di vedere il lavoro da fare. Dico solo che abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Ho fatto i complimenti ai miei professionisti. Perché sono eccezionali. La partita è stata giocata correttamente. Poi gli episodi ti danno ragione o torto. Ma non dobbiamo farci sangue marcio sul dettaglio che ti è andato contro. Perché ti dà solo nervosismo. E ti fa parlare meno del ritorno". Per il ritorno, Osimhen? "Se avessimo avuto una punta di ruolo, avremmo avuto più possibilità. Anche se Elmas ha contribuito a non far iniziare l'azione in maniera corretta. Ha sporcato ogni costruzione del Milan. Ed hanno dovuto alzare spesso la palla verso la punta. Quella pallata ...

