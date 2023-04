Spalletti minaccia i tifosi del Napoli. “Mi alzo dalla panchina e me ne vado”. De Laurentiis assente ed insultato (Di giovedì 13 aprile 2023) Spalletti a muso duro contro i tifosi. “Mi alzo dalla panchina e me ne vado!”, chiarissimo l’avvertimento di Spalletti ai sostenitori del Napoli qualora dovesse ripetersi al Diego Armando Maradona il tutti contro tutti sugli spalti verificatosi in occasione dello 0-4 di campionato contro il Milan. Il messaggio di Spalletti, dopo la sconfitta di misura nel match d’andata dei Quarti di Champions contro il Milan, è davvero chiarissimo. Spalletti ha condannato senza misura una situazione paradossale che fa sentire la squadra “ostaggio” nel momento in cui Di Lorenzo e compagni stanno vincendo uno scudetto storico e giocano una sfida che vale la semifinale di Champions (leggi di più). Quello che sta succedendo a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)a muso duro contro i. “Mie me ne!”, chiarissimo l’avvertimento diai sostenitori delqualora dovesse ripetersi al Diego Armando Maradona il tutti contro tutti sugli spalti verificatosi in occasione dello 0-4 di campionato contro il Milan. Il messaggio di, dopo la sconfitta di misura nel match d’andata dei Quarti di Champions contro il Milan, è davvero chiarissimo.ha condannato senza misura una situazione paradossale che fa sentire la squadra “ostaggio” nel momento in cui Di Lorenzo e compagni stanno vincendo uno scudetto storico e giocano una sfida che vale la semifinale di Champions (leggi di più). Quello che sta succedendo a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La minaccia di #Spalletti: 'Se al ritorno ci sarà il clima dello 0-4, me ne vado a casa. Siamo stati presi in ostag… - XENOGAMER999 : RT @theMilanZone_: ??La minaccia di #Spalletti: “Al Maradona non abbiamo il tifo. Se al ritorno ci sarà il clima dello 0-4, me ne vado a ca… - EmilGaro : La minaccia di Spalletti: 'Lascio la panchina se al 'Maradona' c'è lo st... - Tuchel40560677 : @PolliceAzzurro È una minaccia o una promessa quella di Spalletti? - Fprime86 : RT @cmdotcom: La minaccia di #Spalletti: 'Se al ritorno ci sarà il clima dello 0-4, me ne vado a casa. Siamo stati presi in ostaggio' #Napo… -